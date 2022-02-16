Трагедия Латыпова и сложный старт Валиевой. Россияне второй день подряд остались без золота Олимпиады

Сборная России во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде в Пекине завоевала серебро в командном турнире у конькобежцев и бронзу в биатлонной эстафете. И если первая медаль — безусловный успех, то вторая стала пока самым большим разочарованием всего турнира. Россияне лидировали почти с минутным отрывом на заключительном этапе, но всё перечеркнули два штрафных круга Эдуарда Латыпова.

Отечественные конькобежцы выиграли полуфинал у США с олимпийским рекордом, но сил на финал с Норвегией уже не хватило. В аналогичной дисциплине у женщин россиянки остались без наград, поочередно проиграв полуфинал и забег за третье место. На обидном четвёртом месте и фристайлистка Анастасия Таталина. В дисциплине слоупстайл, по мнению ряда экспертов, она получила незаслуженно низкие оценки. Такого же взгляда придерживается и сама спортсменка.

Новости

Спорт Российские биатлонисты упустили минутный отрыв и золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Самое ожидаемое событие вчерашнего дня — старт турнира в фигурном катании у женщин. Камила Валиева, чьё выступление ещё несколько дней назад было под угрозой, заняла после короткой программы первое место, но не обошлось без ошибок. Анна Щербакова идёт второй, Александра Трусова — четвертой. Судьба медалей решится в четверг.

Женская сборная России по кёрлингу накануне одержала свою первую победу после шести поражений подряд. Повержены хозяйки турнира. Мужчины сыграли дважды за день: сначала уступили норвежцам, а затем обыграли канадцев. Если в среду в заключительном матче кёрлингисты одолеют сборную Великобритании, то выйдут в полуфинал олимпийского турнира.

В общекомандном зачёте Россия завоевала уже 20 наград различного достоинства, но второй день подряд обходится без золота.

Какие медали разыграют на Олимпиаде в среду, 16 февраля

16 февраля в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград. Надежды болельщиков связаны с командным спринтом у лыжников. За мужскую команду выступят Александр Большунов и Александр Терентьев, а за женскую — Юлия Ступак и Наталья Непряева. Россиянам по силам взять медали в обеих дисциплинах.

Также высоко оцениваются шансы войти в призовую тройку у фристайлистов в акробатике. Здесь в финале от России выступят Илья Буров и Станислав Никитин. Поборются за награды Игр женщины на дистанции 1500 м в шорт-треке, а также мужчины в эстафете. А вот в женском биатлоне шансов на медали практически нет.

Сегодня матч ¼ финала проведёт мужская сборная России по хоккею. Соперник — сборная Дании, которую россияне уже обыгрывали в группе со счётом 2:0.