Тренер российских гандболисток рассказал о вое спортсменок после победы

Фото: rsport.ru

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, что после победы наших спортсменок в полуфинале над Норвегией в раздевалке стоял вой, будто кого-то хоронили, сообщает "Лента.ру".

"Вы же победили, что ревете? Делайте вид, что случайно. Спокойно уходите, возвращайтесь на финал", — сказал девушкам тренер.

Также Трефилов отметил, что показатели очень плохие. Спортсменки во время матча не смогли "отстоять в защите".

Напомним, матч полуфинала между Россией и Норвегией прошел в ночь на пятницу, 19 августа. Наши спортсменки вырвали победу в овертайме со счетом 38:37. Финал пройдет в пятницу, 19 августа, в 21.30 по московскому времени.