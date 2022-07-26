Тренерский штаб хоккейного клуба «Динамо-Алтай» пополнился ещё одним специалистом

Ещё один специалист вошёл в тренерский штаб ХК «Динамо-Алтай», сообщили в пресс-службе клуба.

Должность тренера по физической подготовке занял Александр Клименко. Он родился 12 декабря 1964 года в Благовещенском районе Алтайского края.

57-летний специалист уже более 30 лет руководит барнаульским клубом бодибилдинга «Самсон». Также Клименко — неоднократный призёр чемпионатов и Кубков России по этому виду спорта.

Напомним, в середине июля в «Динамо-Алтай» сменился главный тренер. Вместо Владислава Хромых, который работал с барнаульцами в сезоне 2021/22 года, команду возглавил Евгений Бакланов.