Три юных алтайских каратиста вышли в финал Спартакиады учащихся России

Сибирские отборочные соревнования состоялись в Новосибирске. В них участвовали 30 спортсменов из пяти регионов округа. Путёвки на финальный турнир получали только победители отбора — первые места в своих весовых категориях заняли представители Алтайского края Кирилл Шпомер, Илья Костенко и Антон Зарытов.

Также на счету алтайских каратистов три вторых и столько же третьих мест. Серебряными призёрами стали Алиса Блюм (14−15 лет, 47 кг), Анастасия Горбунова (14−15 лет, 54 кг) и Юрий Боков (14−15 лет, 70 кг).

Бронзовые награды завоевали Екатерина Михалева (14−15 лет, свыше 54 кг), Егор Байкалов (14−15 лет, 63 кг) и Виктор Сапатаев (14−15 лет, ката). Всероссийский финал Спартакиады пройдёт в июле в Пензе, сообщает «Алтайский спорт».