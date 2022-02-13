Триумф в лыжах и невезение в биатлоне. Олимпиада добралась до экватора, а россияне — до третьего золота

Сборная России в субботу, 12 февраля, на Играх в Пекине завоевала единственную награду — золото в эстафетной лыжной гонке у женщин. В мужском биатлоне вновь не повезло Максиму Цветкову — он второй раз подряд финишировал четвёртым. До бронзы на этот раз не хватило 1,5 секунды. Кроме того, неудачно провели россияне свои игры в командных видах спорта.

Исторического успеха добились отечественные лыжницы. Эстафетная четвёрка выиграла на Олимпиаде впервые с 2006 года, оставив позади сборные Германии и Швеции. В биатлонном спринте у мужчин на играх дебютировал Даниил Серохвостов. Спортсмен из Алтайского края допустил два промаха на последней стрельбе, что не позволило ему бороться за десятку сильнейших. Тем не менее Серохвостов отобрался в гонку преследования, заняв 19-е место. Другой представитель Алтая, конькобежец Виктор Муштаков, на дистанции 500 м стал девятым. Шанс побороться за медали у него ещё будет: 18 февраля Муштаков побежит 1000 м.

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Спорт Сборная России выиграла золото в лыжной женской эстафете на Олимпиаде-2022

В игровых видах спорта в субботу россияне потерпели поражения. Женская сборная по кёрлингу — дважды от кореянок и японок, хоккеистки уступили в ¼ финала швейцаркам, а хоккеисты — чехам. Впрочем, в последнем случае отечественные спортсмены досрочно гарантировали себе выход в четвертьфинал и турнирного значения игра не имела.

В общекомандном зачёте у России стало три золота, четыре серебра и шесть бронзовых наград. Лидирует Германия на пару с Норвегией — у них уже по восемь медалей высшей пробы. Скандинавы завоевали больше всех наград на этих Играх — 17.

Какие медали разыграют на Олимпиаде в воскресенье, 13 февраля

13 февраля в Пекине будет разыграно семь комплектов наград. Главная надежда российских болельщиков — эстафетная лыжная четвёрка во главе с Александром Большуновым, уже взявшим на Играх золото и серебро в индивидуальных гонках.

Определённые шансы есть у женщин в конькобежном спорте на дистанции 500 м, а биатлонист Максим Цветков в гонке преследования попробует улучшить свою четвёртую позицию. Также при доле везения в число призёров может попасть и биатлонистка Кристина Резцова. Очередные матчи в этот день проведёт российская мужская сборная по кёрлингу.

Расписание самых интересных ТВ-трансляций с Олимпиады amic.ru собрал в инфографике. Ознакомиться с ней можно здесь.