Турецкие фанаты закидали мусором российских волейболисток во время матча

Фото: volleybolist.ru

Волейболисток краснодарского "Динамо" закидали мусором болельщики "Галатасарая" во время матча двух клубов в рамках финала Кубка ЕКВ в Стамбуле.

Своими впечатлениями от такого поведения турецких фанатов поделилась игрок "Динамо" Татьяна Кошелева, которая написала в Instagram: "Увиденное во время матча повергло в шок. Словами и жестами (фанаты) они показывали всю ненависть по отношению к нам. С трибун на нас летел мусор. Но больше всего я была потрясена, когда главный тренер "Галатасарая" показывал средний палец мне и сотрудникам нашего клуба".

Отметим, что встреча "Динамо" и "Галатасарая", которая прошла накануне в Стамбуле, завершилась победой хозяек со счетом 3-2.

Ответная игра финальной серии должна пройти 2 апреля в Краснодаре.

Как сообщил "Р-Спорт" генеральный менеджер сборной России по волейболу Владислав Фадеев, достойным ответом россиянок на инцидент в Стамбуле будет победа над турецким клубом на домашней игре.