Тутберидзе объяснила, почему не комментировала допинг-скандал с Валиевой

Тренер Этери Тутберидзе в эфире Первого канала объяснила, почему она несколько дней не комментировала допинговый скандал, который разгорелся вокруг её ученицы, фигуристки Камилы Валиевой.

«Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца. Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений по Камиле Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но, надеюсь, справедливость как-то восторжествует», — заявила тренер.

Тутберидзе назвала допуск Валиевой с сомнительным допинг-тестом к Олимпиаде «или роковым стечением обстоятельств, или очень грамотно спланированным планом».

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что решение, отстранят Камилу Валиеву от Олимпиады в Пекине или нет, точно примут до начала турнира фигуристок 15 февраля.