Уроженец Барнаула набрал три очка за результативность в матче чемпионата НХЛ

Уроженец Барнаула Андрей Свечников набрал три очка за результативность в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Утром 18 октября по алтайскому времени нападающий «Каролины Харрикейнз» в выездной игре против «Сиэтла» забросил в ворота соперников две шайбы и отдал одну голевую передачу. «Ураганы» в итоге праздновали победу со счётом 5:1.

В трёх играх сезона 2022/23 барнаулец уже набрал пять очков за результативность. На счету Свечникова три заброшенные шайбы и две голевые передачи.

Напомним, он родился в 2000 году в Барнауле. В 2018 году «Каролина» выбрала Свечникова на драфте под общим вторым номером. Осенью того же года хоккеист дебютировал за «Харрикейнз» в НХЛ. С тех пор Свечников провёл в заокеанской лиге 285 матчей, в которых набрал 211 очков по системе «гол+пас».