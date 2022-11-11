Уроженец Барнаула вновь оформил хет-трик в матче чемпионата НХЛ

Уроженец Барнаула, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников оформил свой второй хет-трик в чемпионате Национальной хоккейной лиги в домашней игре против «Эдмонтон Ойлерз».

«Ураганы» в итоге победили со счётом 7:2. А Свечникова признали первой звездой матча.

В 14 играх сезона 2022/23 барнаулец уже набрал 17 очков по системе «гол плюс пас». Ранее 22-летний спортсмен впервые в своей заокеанской карьере забросил три шайбы в матче против того же «Эдмонтона».

Свечников родился в 2000 году в Барнауле. В «Каролине» он играет с 2018-го. За это время хоккеист провёл в НХЛ 297 матчей, в которых набрал 226 очков за результативность.