Уроженец Барнаула забросил шайбу в ворота соперника на матче НХЛ

Уроженец Барнаула Андрей Свечников вновь отличился в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сегодня утром по алтайскому времени нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил шайбу в выездной игре против «Ванкувер Кэнакс».

«Ураганы» в итоге праздновали победу со счётом 3:2. В шести играх сезона 2022/23 барнаулец уже набрал 9 очков по системе «гол плюс пас».

Напомним, ранее 22-летний Свечников оформил первый в своей заокеанской карьере хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз».

Свечников родился в 2000 году в Барнауле. В «Каролине он играет с 2018 года. За это время хоккеист провёл в НХЛ 289 матчей, в которых набрал 218 очков за результативность.