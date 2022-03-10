В Алтайском крае появится отделение спортсменов, которые на лошадях кидают туши козлов

В Алтайском крае откроют отделение федерации кок-бору — древней конно-спортивной игры, распространённой среди алтайцев, киргизов, казахов и других народов Азии, сообщает ТАСС. Игроки в кок-бору на лошадях пытаются забросить тушу козла в ворота соперника.

В 2017 году кок-бору включили в список репрезентативного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 2021 году была создана первая в России федерация этого вида спорта. В 2022-м появятся пять отделений: не только в Алтайском крае, но и в Дагестане, Татарстане, Новосибирске и Бурятии. По словам президента Союза кок-бору и национальных видов спорта РФ Кристины Карамышиной, участники хотят легализовать игру как спорт, а не как общественную организацию.

Карамышина рассказывает, что кок-бору достаточно популярна — в России есть 579 спортсменов и 48 команд, включая 12 команд в Республике Алтай, где и была создана федерация. Глава союза сообщает, что легализация этого вида этноспорта нужна во избежание таких происшествий, как на ипподроме в Москве в 2019 году. Тогда во время этой нелегально организованной игры пострадали несколько лошадей.