В Алтайском крае пройдут соревнования по драг-рейсингу
Гонки состоятся 4 и 5 июня на аэродроме Панфилово в Калманском районе
В Алтайском крае 4 и 5 июня на аэродроме Панфилово в Калманском районе состоится Кубок ДОСААФ России в дисциплине «драг-рейсинг», сообщили организаторы мероприятия.
На соревнованиях, помимо основных заездов, пройдёт «Кубок 300+» — гонка стоковых автомобилей мощностью выше 300 л.с. Поучаствовать за денежный приз в ней могут и пилоты драг-рейсинга, и новички. Результаты не войдут в общий зачёт официальных соревнований.
Первый этап сезона драг-рейсинга будет патриотичным — в стиле ДОСААФ. Здесь выступит народный казачий ансамбль «Станица», будет выставка военной техники времён ВОВ, можно будет понаблюдать за тренировкой авиамоделистов и послушать песни о Родине и Сибири в исполнении Виталия Гасаева.
Для зрителей в оба дня традиционно состоится лотерея с призами от спонсоров и будет организована продажа полезных товаров с логотипом Drag Racing Siberia.
Посмотреть соревнования по драг-рейсингу можно будет не только на самом аэродроме, но и в официальной группе Drag Racing Siberia во «ВКонтакте».