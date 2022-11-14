В Барнауле предложили создать школу самбо

На базе Алтайского центра самбо имени В.А. Метелицы намерены создать школу самбо в Барнауле, сообщает АКЗС.

«Сейчас самбо в регионе находится на подъёме. Есть подготовленная база, тренерский состав. Создав краевую школу на базе этого центра, получим самостоятельное подразделение, которое будет заниматься развитием этого спорта в крае», — отметил председатель физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо» Алексей Кунгурцев.

Председатель АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что тему создания спортивных школ надо продвигать, изыскивать финансирование, в том числе с помощью федеральных и внебюджетных средств.

Спикер Заксобрания поручил изучить этот вопрос председателю комитета по спорту, культуре и молодёжной политике Татьяне Ильюченко.