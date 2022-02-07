В Барнауле прошли чемпионат и первенство Алтайского края по панкратиону
По итогам турнира сформирована сборная команда Алтайского края, в которую вошли 10 человек из Бойцовской школы Владимира Кленьшева “Панкратион 78”
Чемпионат и первенство Алтайского края по панкратиону прошли в Барнауле с 27 по 30 января 2022 года. Соревнования были отборочными: по итогам турнира сформирована сборная команда Алтайского края для участия в чемпионате и первенстве Сибири по панкратиону.
В сборную вошли 10 человек из Бойцовской школы Владимира Кленьшева “Панкратион 78”. Они выступили достойно, заняв первое место в общекомандном зачёте в чемпионате края.
Всего в соревнованиях приняли участие 294 спортсмена из Барнаула, Заринска, Змеиногорска, Рубцовска, Новоалтайска, Павловска, Поспелихи, Сибирского и Родино. Бойцы представляли клубы “Алькор”, “Альфа”, “Один на один”, “Олимп”, “Медведь”, “Ермак”, “Эксклюзив”, “Лидер”, “Стрела”, “Топ тим”, “Сибириа”, “Удар”, “Ирбис” и “Панкратион 78”. Места на соревнованиях распределились так:
Панкратион “традиционный”:
Гурбанов Рустам — 1 место;
Рассолов Станислав — 1 место;
Гордеев Андрей — 1 место;
Шмырина Мария — 1 место;
Команчуков Ян — 1 место;
Кузнецов Кирилл — 2 место;
Чепурнов Роман — 2 место;
Ахмедов Магомед — 2 место;
Ахмедов Магомедрасул — 3 место;
Гасайниев Басир — 3 место.
Панкратион “классический”:
Гордеев Андрей — 1 место;
Шмырина Мария — 1 место;
Гурбанов Рустам — 2 место;
Кузнецов Кирилл — 2 место;
Чепурнов Роман — 2 место;
Команчук Ян — 2 место;
Ахмедов Магомедрасул — 3 место;
Расолов Стас — 3 место.
Бойцовская школа “Панкратион 78” приглашает всех желающих на индивидуальные и групповые занятия. В клубе разработаны направления для детей от 4 лет, для взрослых, для спортсменов с разрядом и для людей старше 50 лет, стремящихся продлить активный образ жизни. Важно, что дети из малообеспеченных семей могут заниматься в клубе бесплатно.
Занятия ведут чемпионы России и Европы, тренеры высшей категории, с высшим спортивно-педагогическим образованием. Сам Владимир Кленьшев — один из основателей панкратиона в СССР и России — также выступает тренером школы.