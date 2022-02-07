В Барнауле прошли чемпионат и первенство Алтайского края по панкратиону

Чемпионат и первенство Алтайского края по панкратиону прошли в Барнауле с 27 по 30 января 2022 года. Соревнования были отборочными: по итогам турнира сформирована сборная команда Алтайского края для участия в чемпионате и первенстве Сибири по панкратиону.

В сборную вошли 10 человек из Бойцовской школы Владимира Кленьшева “Панкратион 78”. Они выступили достойно, заняв первое место в общекомандном зачёте в чемпионате края.

Всего в соревнованиях приняли участие 294 спортсмена из Барнаула, Заринска, Змеиногорска, Рубцовска, Новоалтайска, Павловска, Поспелихи, Сибирского и Родино. Бойцы представляли клубы “Алькор”, “Альфа”, “Один на один”, “Олимп”, “Медведь”, “Ермак”, “Эксклюзив”, “Лидер”, “Стрела”, “Топ тим”, “Сибириа”, “Удар”, “Ирбис” и “Панкратион 78”. Места на соревнованиях распределились так:

Панкратион “традиционный”:

Гурбанов Рустам — 1 место;

Рассолов Станислав — 1 место;

Гордеев Андрей — 1 место;

Шмырина Мария — 1 место;

Команчуков Ян — 1 место;

Кузнецов Кирилл — 2 место;

Чепурнов Роман — 2 место;

Ахмедов Магомед — 2 место;

Ахмедов Магомедрасул — 3 место;

Гасайниев Басир — 3 место.

Панкратион “классический”:

Гордеев Андрей — 1 место;

Шмырина Мария — 1 место;

Гурбанов Рустам — 2 место;

Кузнецов Кирилл — 2 место;

Чепурнов Роман — 2 место;

Команчук Ян — 2 место;

Ахмедов Магомедрасул — 3 место;

Расолов Стас — 3 место.

Бойцовская школа “Панкратион 78” приглашает всех желающих на индивидуальные и групповые занятия. В клубе разработаны направления для детей от 4 лет, для взрослых, для спортсменов с разрядом и для людей старше 50 лет, стремящихся продлить активный образ жизни. Важно, что дети из малообеспеченных семей могут заниматься в клубе бесплатно.

Занятия ведут чемпионы России и Европы, тренеры высшей категории, с высшим спортивно-педагогическим образованием. Сам Владимир Кленьшев — один из основателей панкратиона в СССР и России — также выступает тренером школы.

Бойцовская школа Владимира Кленьшева “Панкратион 78”

Адрес: Змеиногорский тракт, 104п/7

Телефон: +7-983-109-48-26, +7-983-174-53-96

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