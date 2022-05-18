В Барнауле прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт»

Чемпионат России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт» прошёл в Барнауле с 25 по 30 апреля 2022 года. Турнир организовали корпорация творчества EventCorpLife и Федерация кикбоксинга Алтайского края. Четыре месяца команда вела работу по техническому оснащению площадки, дизайнерским решениям оформления и творческой составляющей мероприятия.

Соревнования проходили в двух направлениях — первенство (юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет в 61 весовой категории) и чемпионат (женщины и мужчины от 18 лет в 19 весовых категориях). Участие приняли 905 спортсменов из 58 субъектов РФ.

Праздничная церемония открытия состоялась 26 апреля. Было привлечено более 80 артистов из 12 коллективов Барнаула и Бийска. Так, актёры алтайского театра Музкомедии сыграли роли Екатерины II и Ивана Ползунова. В исполнении гимна РФ приняли участие оркестры ГУ МЧС и Управления Росгвардии по Алтайскому краю. Кроме того, молодой композитор и исполнитель Евгений Трофимов написал гимн соревнований, который был исполнен на церемонии открытия.

На мероприятии присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Калмыкия, президент Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков. В параде регионов приняли участие 58 спортсменов и 78 представителей Студенческого отряда «Алтай», которым выпала честь выноса главных флагов и флагов субъектов РФ.

Символом соревнований стал лисёнок Кик, который ежедневно заряжал спортсменов на победу. Теперь лисёнок будет сопровождать спортсменов сборной Алтайского края на каждых соревнованиях.

Почётные гости, заслуженные тренеры и спортсмены отметили наградной фонд: кубки, медали, сувенирную продукцию и, конечно, чемпионские пояса. Так, чемпионами стали 12 мужчин и 7 женщин, и на поясе каждого спортсмена создали гравировку с его фотографией, которая была сделана по окончании победного боя.

Кубок командного первенства завоевала сборная спортсменов Алтайского края.

В ближайшее время будет опубликован исторический фильм о чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт».