Чемпионы из сёл: на Алтае прошло краевое первенство по шахматам среди юношей и девушек

Первенство Алтайского края по классическим шахматам среди юношей и девушек прошло в Барнауле на площадке АлтГТУ. В соревнованиях приняли участие 175 юных спортсменов из 6 городов и 11 сёл региона, которых распределили на пять возрастных групп.

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов отметил, что среди победителей и призёров есть несколько школьников из районов края. Так, турнир юношей до 13 лет выиграл молодой шахматист из Тальменского района Илья Пурыга. На его родине филиал шахматного клуба был открыт только два года назад. На втором месте оказался Денис Майер из Мамонтовского района, который в прошлом году выиграл краевое первенство со стопроцентным результатом (детский шахматный клуб в Мамонтовском районе был открыт в декабре 2021 года).

«Это значит, что шахматная жизнь развивается во всём Алтайском крае, а не только в его столице. Федерация давно и последовательно двигается в данном направлении и будет продолжать это движение», — добавил Поломошнов.

Также руководитель Федерации отметил плодотворную работу Академии шахмат Алтайского края, которая открылась два года назад.

«Видно, что там серьёзно взялись за дело, и в турнире до 11 лет в первую десятку попали четыре воспитанника академии. Одному из них даже удалось попасть на пьедестал. При этом все они младше предельного возраста, а значит, в следующем году могут ещё добавить и усилить конкуренцию в турнире. Хочется пожелать академии не сбавлять ход», — рассказал Поломошнов.

Подтвердили свою высокую квалификацию и ведущие тренеры Алтайского края — Татьяна Цепенникова (Барнаул) и Александр Труфанов (Бийск), воспитавшие по два чемпиона.

«Мы очень надеемся, что в следующем году нам удастся по количеству участников преодолеть планку в 200 человек. Ждём подкрепления количества участников от семи вновь открытых в рамках президентского гранта детских шахматных клубов и от девяти сельских школьных шахматных клубов, которые нам совместно с Министерством образования удалось создать за последние годы», — подытожил Поломошнов.

Фото: Федерация шахмат Алтайского края

Чемпионы и призёры первенства Алтайского края 2022 года

Юноши до 11 лет

1. Александр Кузнецов (Барнаул). Тренер — Шалико Чанцев.

2. Никита Малахов (Барнаул).

3. Кирилл Воробьёв (Барнаул).

Девушки до 11 лет

1. Ульяна Киричук (Барнаул). Тренер — Алексей Борисов.

2. Алиса Кремнева (Бийский район).

3. Александра Самоволик (Барнаул).

Юноши до 13 лет

1. Илья Пурыга (Тальменский район). Тренер — Владимир Цвигун.

2. Денис Майер (Мамонтовский район).

3. Михаил Ларионов (Барнаул).

Девушки до 13 лет

1. Анжелика Говорова (Барнаул). Тренер — Александр Казанцев.

2. Полина Пупкова (Бийск).

3. Полина Евсеева (Барнаул).

Юноши до 15 лет

1. Андрей Осадчий (Барнаул). Тренер — Татьяна Цепенникова.

2. Артем Наземцев (Барнаул).

3. Никита Колобов (Барнаул).

Девушки до 15 лет

1. Ксения Будаева (Бийск). Тренер — Александр Труфанов.

2. Татьяна Кузнецова (Барнаул).

3. Василиса Костина (Бийск).

Юноши до 17 лет

1. Михаил Петров (Барнаул). Тренер — Татьяна Цепенникова.

2. Владислав Кочнев (Бийск).

3. Михаил Парамонов (Бийск).

Девушки до 17 лет

1. Полина Борисова (Бийск). Тренер — Александр Труфанов.

2. Полина Соломатина (Ребрихинский район).

3. Анна Кобелева (Бийск).

Юноши до 19 лет

1. Константин Бондарь (Барнаул).

2. Артем Марков (Алейский район).

3. Матвей Лебедь (Барнаул).

Девушки до 19 лет

1. Дарья Дивеева (Барнаул). Тренер — Алексей Бочкарев.

2. Кристина Косачева (Барнаул).

3. Юлия Ракина (Барнаул).