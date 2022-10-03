В Барнауле прошло первенство по биатлону среди юношей и девушек

Первенство Барнаульской федерации биатлона среди юношей и девушек среднего и младшего возраста прошло на лыжной базе АлтГПУ 2 октября. На старт вышли биатлонисты, ранее участвовавшие в соревнованиях регионального уровня, а также новички 8-9 лет.

По словам организаторов, юные биатлонисты показали хорошую спортивную подготовку и качественную стрельбу. В своих возрастных категориях победителями стали Владислав Немцев, Дарья Жаворонок, Евгений Беспаликов, Регина Губарева, Макар Токарев.

Фото: Барнаульская федерация биатлона

По результатам соревнований сформируют команду Барнаульской федерации биатлона для участия в «Эстафете поколений», которая пройдёт в Барнауле 15 октября.

Добавим, что на первенстве спортсмены использовали новейшие пневматические винтовки последнего поколения «Пионер 345К», приобретённые на средства президентского гранта по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ».

Организаторы соревнований — АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая». Информационную поддержку оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».