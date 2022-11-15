В Барнауле прошло первенство Сибири по шахматам среди юношей и девушек

Первенство СФО по шахматам среди юношей и девушек в старших возрастных группах прошло в Барнауле с 30 октября по 9 ноября 2022 года. Соревнования организовали в библиотеке АлтГТУ. Участвовали почти 200 шахматистов из 10 регионов Сибири.

«По количеству участников старших возрастов нынешнее первенство стало крупнейшим за последние пять лет в Сибири. Вероятно, это связано не только с окончанием пандемии, но и с тем, что организаторы из Алтайского края демонстрируют стабильно высокий уровень проведения соревнований», — отметил председатель Алтайской федерации шахмат Артём Поломошнов.

Для шахматистов Алтайского края турнир закончился довольно успешно — они получили половину золотых комплектов наград среди мальчиков до 15 лет, девушек до 17 лет и юношей до 17 лет. Вторую половину золотых медалей забрали представители Новосибирской области.

Всего по итогам первенства СФО юные шахматисты Алтайского края завоевали восемь путёвок в Высшую лигу первенства России 2023 года в разных возрастных категориях.

Все участники, их родители и тренеры отметили высокий уровень организации турнира. Артём Поломошнов особенно подчеркнул роль вузов в шахматной жизни региона — в частности, АлтГТУ.