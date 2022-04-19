В Барнауле пройдут всероссийские соревнования по кикбоксингу

В Барнауле впервые пройдут чемпионат и первенство России по кикбоксингу в категории «фулл-контакт». В этом направлении практически нет ограничений на физические контакты соперника и на силу удара.

Соревнования состоятся с 25 по 30 апреля 2022 года на площадке многофункционального спортивного комплекса «Титов Арена» (г. Барнаул, пр. Социалистический, 93). Ожидается, что в состязаниях примут участие около 800 спортсменов из 60 регионов России.

Расписание

25 апреля

10:00-18:00 — аккредитация спортсменов;

11:00−18:00 — мандатная комиссия и взвешивание спортсменов.

26 апреля

09:00−11:00 — судейский семинар;

11:00−12:30 — поединки;

13:00 — торжественное открытие мероприятия с участием губернатора Алтайского края Виктора Томенко;

14:00−24:00 — поединки.

27 апреля

10:00−12:00 — судейский семинар;

12:00−23:00 — поединки.

28 апреля

10:00−12:00 — аттестация судей;

12:00−22:00 — полуфинальные поединки первенства России, предварительные поединки чемпионата России.

29 апреля

12:00−20:00 — финальные поединки первенства России, 1/2 финала чемпионата России;

18:00−20:00 — церемония награждения победителей и призёров первенства России.

30 апреля

12:00−16:00 — гала-финалы чемпионата России;

16:00 — церемония награждения победителей и призёров чемпионата России.

Генеральным партнёром мероприятия выступает компания «Бочкари».