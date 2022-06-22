На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об исполнении гимна на спортивных мероприятиях в России. Об этом сообщает ТАСС.

Предлагается начинать с поднятия флага и исполнения гимна России все спортивные и физкультурные мероприятия на территории страны.

«Уже много лет ключевые государственные символы России подвергаются очевидной дискриминации в международном спорте. Размещение российского флага на зданиях спортивных объектов, поднятие его во время спортивных мероприятий — это будет одним из способов снизить негативный эффект от недружественной политики к фундаментальным ценностям российского общества», — прокомментировал инициативу депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Он также отметил, что авторы законопроекта хотят поддержать российских спортсменов, которые долгое время вынуждены выступать на международной арене под нейтральным статусом.