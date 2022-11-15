В хоккейном клубе «Динамо-Алтай» уволили главного тренера после серии поражений

В хоккейном клубе «Динамо-Алтай» после серии из трёх поражений сменили главного тренера. Исполнять обязанности главного тренера будет Артемий Лакиза, который до этого момента был тренером по защитникам и селекционной работе, сообщает пресс-служба клуба. Ранее командой руководили Евгений Бакланов и Александр Усачев.

После 15 матчей алтайский коллектив идёт на последней строчке в чемпионате и показывает неубедительную игру. 14 ноября барнаульцы проиграли «Фениксу» из Казани с разгромным счётом 1:4. Теперь отставание динамовцев от предпоследнего места, на котором нежданно-негаданно для самих себя вдруг очутился «Кристалл», составляет уже пять очков. Алтайская команда рискует не попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона.

Артемий Лакиза родился в Барнауле 2 июля 1987 года. Профессиональную карьеру начал в 2004 году, выступал за фарм-клуб хабаровского «Амура» и клуб Азиатской хоккейной лиги «Голден Амур». Сезон 2005/2006 Артемий провёл в Барнауле в составе «Мотора», потом отправился в Казахстан, где играл в командах чемпионата Казахстана «Казахмыс», «Номад», «Алматы», «Арлан». В Континентальной хоккейной лиге играл за «Барыс». Всего в КХЛ провёл восемь сезонов. После завершения игровой карьеры в 2021 году работал тренером в «Номаде».

Также новый рулевой динамовцев выступал за сборную Казахстана на олимпийской квалификации в Осло, Азиатских играх в Саппоро и на одиннадцати чемпионатах мира. В составе сборной Казахстана принимал участие в молодёжных чемпионатах мира в первом дивизионе 2006 и 2007 годов, на последнем из которых он вместе с командой завоевал право на повышение в классе. На взрослом уровне Артемий выступал на девяти чемпионатах мира в первом дивизионе (2007, 2008, 2009, 2011).