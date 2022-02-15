В МОК предположили, как запрещенный препарат мог попасть в организм Камилы Валиевой

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд прокомментировал ситуацию с допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Он также выдвинул предположение о том, как запрещённый препарат мог попасть в организм спортсменки.

Как сообщил в социальных сетях журналист USA Today Том Шад, Освальд предполагает, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из пищи, которую употреблял её дедушка.

Этот аргумент был одним из основных в решении вопроса о допуске Валиевой к индивидуальной программе.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело Камилы Валиевой и принял решение не отстранять её от участия в личных соревнованиях.

При этом МОК отложил церемонию награждения российских спортсменов, которые заработали золото в командном турнире.