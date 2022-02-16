В США заявили, что в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для сердца

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что в допинг-пробе 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили сразу три препарата. Об этом сообщает NYT.

По словам Тайгарта, помимо триметазидина, в пробе российской фигуристки также обнаружили гипоксен и L-карнитин. Два последних препарата не входят в список запрещённых.

Все эти лекарства направлены на снижение утомляемости, повышение выносливости и эффективность использования кислорода.

Напомним, скандал на Олимпиаде в Пекине разгорелся из-за положительной допинг-пробы, которую Валиева сдала в декабре.

Камилу могли отстранить от личных соревнований, однако спортивный арбитраж допустил её к участию.

Вопрос о лишении российских фигуристов медалей за командный турнир ещё решается.