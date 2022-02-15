Валиева оправдана, а у России ещё одно серебро. Как прошёл десятый день Олимпиады

Сборная России в понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде в Пекине завоевала серебро в танцах на льду у фигуристов. Медаль принёс дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Но главным событием для всех отечественных болельщиков стало положительное решение спортивного арбитражного суда по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее в её декабрьской допинг-пробе нашли запрещённое вещество триметазидин. Однако суд нашёл целый ряд причин (подробнее можно почитать здесь), благодаря которым не стал отстранять фигуристку. Теперь она сможет выступить в турнире одиночниц. Короткая программа начинается во вторник.

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Спорт Почему российскую фигуристку Валиеву подозревают в допинге и какое наказание ей грозит

В остальных видах спорта россияне накануне были не так успешны. Прыгуны с трамплина в командном соревновании показали седьмой результат, а Надежда Сергеева — десятый в бобслее. Фристайлистка Есения Пантюхова заняла девятое место в акробатике. Серебро здесь досталось сборной Белоруссии.

В игровых видах спорта в понедельник неудачно провели свои матчи сборные по кёрлингу. Мужчины в упорной борьбе уступили шведам и теперь имеют в своём активе по три победы и поражения, но всё ещё сохраняют неплохие шансы на выход в полуфинал. А вот россиянки проиграли подряд канадкам и датчанкам, потерпели шесть поражений в шести встречах и пока являются абсолютно худшей командой на этих Играх.

В общекомандном зачёте у России четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Пока этого комплекта хватает только для восьмого места среди сборных.

Какие медали разыграют на Олимпиаде во вторник, 15 февраля

15 февраля в Пекине будет разыграно девять комплектов наград. Главная надежда связана с мужской эстафетой в биатлоне. В состав российской команды не был включён уроженец Заринска Даниил Серохвостов, а значит, Олимпиада для него завершена досрочно.

Также высоко оцениваются шансы войти в призовую тройку в командных гонках преследования у конькобежцев. И женская, и мужская сборные уже пробились в полуфиналы. Способна бороться за медаль в слоупстайле у женщин фристайлистка Анастасия Таталина. После квалификации она была на пятом месте. Наконец, под занавес дня медаль постараются добыть бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. После двух попыток они идут третьими, впереди — решающие заезды.

Кроме того, во вторник очередные матчи проведут российские сборные по кёрлингу. Также 15 февраля пройдёт 1/8 финала в мужском хоккее Дания — Латвия. Победитель станет соперником россиян по четвертьфиналу.