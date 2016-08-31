Василий Березуцкий стал новым капитаном сборной России по футболу
Национальная команда в среду, 31 августа, проведет товарищеский матч с турецкой сборной
Фото: nnbs.ru
Защитника московского ЦСКА Василия Березуцкого назначили капитаном сборной России в товарищеском матче с турецкой командой. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил "Р-Спорт" со ссылкой на главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.
Он сказал, что Березуцкий является заслуженным футболистом и лидером команды. В среду, 31 августа, он выведет команду на поле.
Отметим, в этот день Россия сыграет с турецкими футболистами в Анталье. Игра начнется в 21:15 по мск. 6 сентября российские спортсмены встретятся с Ганой на московском стадионе "Локомотив".
16 августа Черчесов огласил список игроков, которых вызовут для подготовки к контрольным матчам. Официально о его назначении объявили 11 августа. Контракт со специалистом заключен на два года – до конца мирового чемпионата в РФ.
34-летний Березуцкий провел за сборную России 98 матчей. Он был капитаном национальной команды на чемпионате мира два года назад и в двух матчах Евро-2016. Березуцкий является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка России.