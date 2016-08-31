Василий Березуцкий стал новым капитаном сборной России по футболу

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Защитника московского ЦСКА Василия Березуцкого назначили капитаном сборной России в товарищеском матче с турецкой командой. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил "Р-Спорт" со ссылкой на главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.

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Он сказал, что Березуцкий является заслуженным футболистом и лидером команды. В среду, 31 августа, он выведет команду на поле.