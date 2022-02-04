Василий Уткин высмеял барнаульского игрока "Спартака" Александра Соболева за его интервью

Комментатор и блогер Василий Уткин высмеял барнаульского форварда “Спартака” Александра Соболева. Поводом для насмешки стало интервью 24-летнего нападающего.

Несмотря на то, что “красно-белые” пробились в 1/8 финала Лиги Европы, в российской Премьер-лиге сезон для москвичей сложился неудачно. К зимнему перерыву команда смогла добраться только до девятой строчки в турнирной таблице.

В своём интервью Соболев выразил надежду на то, что “Спартаку” по итогам второй половины сезона удастся подняться в зону Лиги чемпионов. В пример он привёл прошлогоднюю ситуацию московского “Локомотива”, который смог выравнять ситуацию после начала сезона.

“Я надеюсь, что мы попадём в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место”, — сказал барнаульский футболист в разговоре с журналистами “Спорт-Экспресс”.

Эти высказывания развеселили Уткина и стали поводом для насмешки над Соболевым.