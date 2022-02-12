Вероника Степанова стала самой молодой в истории олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам

Россиянка Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок, сообщает Sports.

Сегодня, 12 февраля, 21-летняя Степанова в составе женской сборной России победила в эстафете 4 × 4,5 км, причём Степанова бежала на последнем этапе. На момент победы ей исполнился 21 год и 39 дней. Близка к ней оказалась другая россиянка Юлия Чепалова, чемпионка на дистанции 30 км на Олимпиаде-1998 в Нагано. Она победила в возрасте 21 год 60 дней.

«Я наблюдала за гонкой в онлайн-приложении FIS, даже разминку раньше закончила, а девчонки уже проехали. Конечно, была рада, что так передались — в отрыве от шведок и норвежек. Первый круг проехала спокойно, вработалась, как и просили тренеры. Второй круг — уже стала убегать, надо было всё решать до финиша. В общем, все бегут, как карта ляжет, мы бежим, как тренер скажет», — передаёт Sports впечатления Степановой от победы.

Напомним, вместе со Степановой также победили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Они опередили сборные Германии и Швеции, ставшие вторыми и третьими с отставаниями 18,2 и 20,7 сек. соответственно. Лыжницы принесли России третью золотую медаль.

Это первая победа в женской эстафете с 2006 года — тогда за команду выступали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева.