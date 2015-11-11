Виталий Мутко принял отставку руководителя антидопинговой лаборатории
Мутко принял отставку руководителя московской антидопинговой лаборатории и переговорил с руководителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Во время переговоров министр подтвердил свою готовность сотрудничать.
Желанова сообщила, что на место исполняющего обязанности директора назначили специалиста Марию Дикунец.
Также известно, что уже состоялись переговоры Мутко с руководителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Во время переговоров министр подтвердил свою готовность сотрудничать.
Также Мутко встретился с представителями тех организаций, в адрес которых были претензии комиссии IAAF.
Желанова сообщила, что до 17 ноября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно отправить в WADA доклад с объяснением всех нарушений, указанных в отчете комиссии. Доклад планируют рассмотреть на заседаниях исполкома и Совета учредителей WADA 17-18 ноября в Колорадо-Спрингс (США). После этого будет принято решение о соответствии или несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
Кроме того, известно, что IAAF рассмотрит аналогичный вопрос по отношению к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) уже в ближайшую пятницу.
ВФЛА должна подготовить отчет для IAAF до 12 декабря.
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Напомним, 9 ноября в докладе независимой комиссии WADA о допинге в российской легкой атлетике были даны рекомендации отстранить пятерых российских легкоатлетов от соревнований, а также лишить лицензии московскую антидопинговую лабораторию. С 10 ноября Московская антидопинговая лаборатория приостановила свою деятельность по требованию независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), проводившей в Москве свое расследование.
Между тем тренер чемпиона мира Сергея Шубенкова Сергей Клевцов считает, что допинговый скандал с российскими легкоатлетами — это политический заказ. По его мнению, чиновники антидопингового агентства требуют лишить российских легкоатлетов права выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.