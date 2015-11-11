Виталий Мутко принял отставку руководителя антидопинговой лаборатории

Исполняющий обязанности директора московской антидопинговой лабораторииподал в отставку. Министр спорта РФего отставку принял. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на советника Мутко

Желанова сообщила, что на место исполняющего обязанности директора назначили специалиста Марию Дикунец.

Также известно, что уже состоялись переговоры Мутко с руководителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Во время переговоров министр подтвердил свою готовность сотрудничать.

Также Мутко встретился с представителями тех организаций, в адрес которых были претензии комиссии IAAF.

Желанова сообщила, что до 17 ноября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно отправить в WADA доклад с объяснением всех нарушений, указанных в отчете комиссии. Доклад планируют рассмотреть на заседаниях исполкома и Совета учредителей WADA 17-18 ноября в Колорадо-Спрингс (США). После этого будет принято решение о соответствии или несоответствии РУСАДА кодексу WADA.



Кроме того, известно, что IAAF рассмотрит аналогичный вопрос по отношению к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) уже в ближайшую пятницу.



ВФЛА должна подготовить отчет для IAAF до 12 декабря.



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Напомним, 9 ноября в докладе независимой комиссии WADA о допинге в российской легкой атлетике были даны рекомендации отстранить пятерых российских легкоатлетов от соревнований, а также лишить лицензии московскую антидопинговую лабораторию. С 10 ноября Московская антидопинговая лаборатория приостановила свою деятельность по требованию независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), проводившей в Москве свое расследование.

Между тем тренер чемпиона мира Сергея Шубенкова Сергей Клевцов считает, что допинговый скандал с российскими легкоатлетами — это политический заказ. По его мнению, чиновники антидопингового агентства требуют лишить российских легкоатлетов права выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.