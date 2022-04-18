Президент России Владимир Путин поздравил московский «Спартак» со столетним юбилеем. Слова президента приводит пресс-служба Кремля.

«История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране. В летописи „Спартака“ немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние», — сказал Путин.

Президент отметил важность того, что нынешние «спартаковцы» чтят ветеранов клуба и его традиции, а также добавил, что их профессионализм является прочной основой для воспитания звёзд российского футбола.

В завершении Путин пожелал «Спартаку» «всего наилучшего».