Волейболистки команды «Алтай-АГАУ» потерпели ещё два поражения в Новосибирской области

Волейболистки команды «Алтай-АГАУ» завершили выступление в Новосибирской области ещё двумя поражениями. Второй тур высшей лиги «Б» женского чемпионата России прошёл с 8 по 13 ноября в Куйбышеве.

В субботу, 12 ноября, барнаульские волейболистки уступили владивостокской «Приморочке» — 0:3, а сегодня «Алтай-АГАУ» с таким же результатом проиграл «Сахалину» из Южно-Сахалинска.

Таким образом, после десяти матчей сезона 2022/23 в активе «Алтая-АГАУ» лишь одна победа. Команда Антона Колбунова занимает последнее, шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Сахалин», который выиграл все десять встреч.

Матчи третьего тура пройдут с 13 по 18 декабря в Чите.