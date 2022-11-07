Волейболисты барнаульского «Университета» дома обменялись победами с одним из лидеров

Волейболисты «Университета» дома обменялись победами с одним из лидеров. Очередные матчи высшей лиги «А» чемпионата России среди мужчин против команды «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга состоялись 5 и 6 ноября в барнаульском спорткомплексе «Победа».

В первой встрече «Университет» уступил со счётом 0:3 (22:25, 18:25, 21:25). 6 ноября в повторной игре «студенты» сумели взять реванш в упорной борьбе — 3:2 (25:27, 25:21, 25:20, 18:25, 17:15).

Для уральцев поражение в Барнауле стало вторым в 10 матчах текущего сезона. «Локомотив-Изумруд» занимает второе место в турнирной таблице. «Университет» располагается на седьмой строке.

Следующие матчи барнаульцы проведут 11 и 12 ноября на выезде против пермской «Камы».