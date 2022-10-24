Волейболисты барнаульского «Университета» обменялись победами с челябинским «Динамо»

Волейболисты «Университета» на выезде обменялись победами с челябинским «Динамо». Матчи чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «А» состоялись в минувшие выходные.

Первую встречу барнаульские волейболисты проиграли со счётом 0:3 (21:25, 21:25, 22:25). В повторном матче «студентам» удался реванш с таким же результатом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

Эта победа стала для «Университета» второй в сезоне 2022/23 года. Барнаульцы занимают 7 место в турнирной таблице.

Следующие матчи команда Ивана Воронкова проведёт на своей площадке 5 и 6 ноября. В Барнаул приедет один из лидеров высшей лиги «А» — «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга.