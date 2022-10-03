Волейболисты «Университета» начали новый сезон победой и поражением на своей площадке. Стартовые матчи высшей лиги «А» чемпионата России среди мужских команд против «Магнитки» из Магнитогорска состоялись 1 и 2 октября в барнаульском спорткомплексе «Победа».

В субботу «студенты» стали сильнее — 3:1 (25:19, 20:25, 27:25, 25:17). 2 октября в повторной игре «Университет» потерпел поражение с таким же результатом 1:3 (25:19, 21:25, 17:25, 22:25).

После первых матчей сезона 2022/23 барнаульцы занимают третье место в турнирной таблице. Во втором туре 8 и 9 октября алтайским волейболистам предстоят выездные встречи с «Тарханом» из Стерлитамака.