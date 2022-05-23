Воспитанница алтайского футбола забила два мяча в ворота «Енисея»

Воспитанница алтайского футбола дважды отличилась за московский «Локомотив». Защитник «железнодорожниц» Анна Беломытцева оформила дубль в домашнем матче 11 тура женской Суперлиги против красноярского «Енисея».

Спортсменка забила свои голы на 3-й и 13-й минутах встречи. «Локомотив» в итоге праздновал победу с крупным счетом — 5:1.

В чемпионате России 2022 «Локомотив» набрал 23 очка в десяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице вслед за «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

На счету Беломытцевой в нынешнем сезоне уже четыре забитых мяча. Ранее она отличилась в выездной игре первого круга с тем же «Енисеем», а также поразила ворота «Чертаново» в домашней встрече.

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Напомним, Беломытцева родилась в 1996 году в селе Троицкое. Позже она тренировалась в барнаульской школе Смертина. В 2019 году стала игроком московского «Локомотива». В сезоне 2021 года воспитанницу алтайского футбола признали лучшим центральным защитником Суперлиги. С этого сезона 25-летняя Беломытцева выводит свою команду на матчи с капитанской повязкой.