Воспитанница алтайского волейбола стала призёром чемпионата России

Воспитанница алтайского волейбола Екатерина Пипунырова стала призёром чемпионата России.

Как сообщает «Алтайский спорт», 22-летняя спортсменка в составе московского «Динамо» завоевала бронзу женской Суперлиги. Столичные волейболистки в серии за третье место обыграли казанский «Ак Барс» в трёх матчах и стали бронзовыми призёрами чемпионата страны.

Пипунырова родилась в 2000 году в Барнауле. Здесь же начала заниматься волейболом. В 15 лет переехала в Краснодар. Там спортсменка сначала играла за дубль местного «Динамо» в Молодёжной лиге. Затем выступала за основу краснодарского «Динамо» в чемпионате России. В 2021 году перешла в московское «Динамо». Также в прошлом году дебютировала в сборной России, за которую сыграла восемь матчей в Лиге наций.