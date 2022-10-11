Воспитанник алтайского футбола вместе со своим одноклубником попал в топ лучших атакующих дуэтов Европы. Об этом сообщает Transfermarkt.

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и голландец Квинси Промес заняли в списке третье место. С начала сезона 2022/23 дуэт форвардов забил 17 голов на двоих. Лучшими стали Эрлин Холанн и Фил Фоден из «Манчестер Сити». В их активе 27 забитых мячей. На втором месте Килиан Мбаппе и Неймар из французского ПСЖ, которые провели в ворота соперников 20 голов.

Напомним, Соболев родился в Барнауле. Он является воспитанником барнаульского «Динамо». В «Спартаке» форвард играет с 2020 года. Также в активе Соболева девять матчей и четыре забитых гола в составе сборной России.