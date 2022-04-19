Воспитанник алтайского хоккея вновь забил гол в чемпионате НХЛ. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился в матче против «Колорадо».

Однако заброшенная шайба не помогла команде алтайского хоккеиста одержать победу. «Каролина» в итоге уступила со счётом 4:7. Гол в ворота «Колорадо» стал для Свечникова 30-м в текущем чемпионате НХЛ. Это лучший результат в заокеанской карьере 22-летнего спортсмена.

Напомним, Свечников родился в 2000 году в Барнауле. За «Каролину» он играет с 2018 года.