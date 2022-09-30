Воспитанник барнаульского футбола стал лучшим игроком РПЛ в сентябре

Воспитанник барнаульского футбола стал лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам сентября. Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев получил большинство голосов от экспертов лиги, комментаторов телеканала «Матч Премьер» и болельщиков.

В сентябре форвард «красно-белых» забил три гола в трёх матчах чемпионата России. Также Соболев отличился с пенальти в победной игре сборной России против Киргизии. Помимо Соболева, на звание лучшего в сентябре претендовали нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, Никита Бурмистров из «Сочи» и аргентинский легионер «Оренбурга» Лукас Вера.

Напомним, Соболев начинал карьеру в Барнауле. В декабре 2017 года футболист стал игроком самарских «Крыльев Советов». С января 2020 года нападающий выступает за «Спартак».

Также в послужном списке Соболева девять матчей и четыре забитых гола за национальную сборную России.