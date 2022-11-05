Воспитанника алтайского футбола Артёма Карпукаса признали лучшим игроком «Локомотива» в октябре

Воспитанника алтайского футбола Артёма Карпукаса признали лучшим игроком московского «Локомотива» по итогам октября. Как сообщают в пресс-службе «Локо», голосование за лучшего футболиста месяца завершилось на сайте клуба.

Полузащитник получил 52,4% голосов и уверенно занял первое место. Помимо Карпукаса, на звание лучшего в октябре пртендовали Антон Миранчук, Гилерме, Дмитрий Живоглядов и Вильсон Изидор.

Карпукас выходил в стартовом составе «Локомотива» во всех шести октябрьских матчах чемпионата России. Футболист отметился своим дебютным голом за «Локо» в столичном дерби против «Торпедо», принеся железнодорожникам победу со счетом 1:0.

Карпукас родился в 2002 году в Бийске. Начал заниматься футболом в родном городе. Позже тренировался в барнаульской спортшколе «Алтай». Затем переехал в Москву, где и заключил контракт с «Локомотивом».