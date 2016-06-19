Всю сборную России могут оставить без Олимпиады в Рио 21 июня

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Решение о полном отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро может принять 21 июня Международный олимпийский комитет (МОК).

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Спорт IAAF оставило сборную России по легкой атлетике без Олимпиады в Рио

Как передает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel, такой сценарий ожидается на саммите МОК. Отмечается, что повестку дня саммита устанавливает президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Der Spiegel указывает, что сначала Томас Бах обсудит ситуацию с президентом России Владимиром Путиным, с которым у него дружеские отношения.

Напомним, что ранее совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, а исполнительный комитет МОК одобрил данное решение.

Комментируя ситуацию, министр спорта РФ Виталий Мутко отметил: "Надеемся, что МОК может это дело как-то скорректировать. Будем надеяться до последнего".