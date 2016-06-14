Второй матч сборной в фан-зоне в Барнауле покажут без технических проблем

В субботу, 11 июня, на стадионе парка спорта Алексея Смертина прошла первая фан-зона чемпионата Европы по футболу "EURO 2016". Всего в рамках "EURO 2016" в Парке спорта будут организованы три фан-зоны, две оставшиеся пройдут 15 и 20 июня.

Новости

Прочее "Технический брак": в Барнауле сорвались трансляции матча на фан-зонах

Парк спорта Алексея Смертина подготовил для самых активных болельщиков профессиональную площадку для трансляций матчей.

Фан-зона начала работу за три часа до начала матча. Гостям предложили развлекательную программу, футбольные матчи, пункты продажи питания, атмосферу живого общения и стадиона. Основная площадка расположилась на главном футбольном поле.

Во время трансляции матча Россия — Англия возникли небольшие технические неполадки, которые организаторам удалось оперативно устранить. Вторая фан-зона, которая пройдет на стадионе парка спорта Алексея Смертина уже в эту среду, 15 июня, в 17.00, порадует гостей отличным бесперебойным качеством трансляции. Кроме того, организаторы подготовили для гостей второй фан-зоны приятный сюрприз. Перед началом трансляции матча для всех собравшихся выступит музыкальная группа "GRAMADA".

График работы фан-заны "EURO 2016" в Парке спорта А. Смертина:

15 июня в 17.00 начало работы фан-зоны, в 20.00 трансляция матча Словакия - Россия

20 июня в 22.00 начало работы фан-зоны, 21 июня в 02.00 трансляция матча Уэльс - Россия

Вход в фан-зону бесплатный, количество мест ограничено, поэтому организаторы приглашают всех желающих посетить фан-зону приходить заранее.