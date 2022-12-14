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В Барнауле 13 декабря после ремонта официально открыли новый краевой шахматный клуб в самом центре города — по адресу Советская, 4. Его площадь в два раза больше, чем прошлое помещение на улице Гоголя, в котором много лет занимались шахматисты. На реконструкцию шахматного центра из краевого бюджета выделили около 30 миллионов рублей. Часть из этих средств — около 3 миллионов — ушло на создание специального компьютерного класса с прозрачными столами, аналогов которого в России практически нет. Профессиональные игроки и руководство федерации шахмат региона уверены, что появление такого современного шахматного центра позволит вывести и без того один из самых популярных видов спорта в Алтайском крае на новый уровень. Одним из первых по отремонтированному клубу прогулялся глава региона Виктор Томенко. Компанию ему составили члены правительства, депутаты АКЗС, бизнесмены и, конечно же, профессиональные шахматисты.

В два раза больше, в несколько раз лучше

Над концепцией нового центра для любителей самой интеллектуальной игры в мире работала команда «Алтайгражданпроекта». Площадь «дворца» составила около 750 квадратных метров, что в два раза больше, чем прошлое помещение на улице Гоголя. Всего в новом клубе одновременно за досками могут находиться до 250 человек. По словам руководителя Федерации шахмат Алтайского края Артёма Поломошнова, это площадка подходит для проведения соревнований от регионального масштаба и до всероссийского уровня. Также здесь будут тренироваться профессиональные шахматисты и воспитанники «Академии шахмат». По вечерам сюда могут прийти поиграть все желающие. В настоящее время в клубе насчитывается около 400 постоянных членов, возраст которых от 18 до 90 лет. На базе клуба, помимо турниров, ежегодно проводятся сессии гроссмейстерской школы, судейские и тренерские семинары. Руководитель краевой федерации уверен, это долгожданное событие позволит воспитать ещё больше ярких и талантливых игроков.

«Это событие важно не только для нас, но и для всего шахматного сообщества России. Наш центр в два раза больше, чем предыдущий на улице Гоголя, но в несколько раз лучше. Мы наконец-то обрели новое помещение, которое соответствует всем современным требованиям. Огромная благодарность губернатору Виктору Томенко, который включил наш объект в Краевую адресную инвестиционную программу», — отметил Артём Поломошнов.

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Алтайская федерация — одна из лучших в России

Открывая новый центр, губернатор Виктор Томенко похвалил федерацию шахмат края за прекрасную работу. Сейчас некоторые алтайские игроки считаются одними из самых талантливых не только в Сибири, но и в стране. Так, например, летом 2021 года Совет ФИДЕ присвоил звание международного гроссмейстера барнаульскому шахматисту, воспитаннику клуба Алексею Сорокину. Таким образом, в Алтайском крае появился первый официальный обладатель высшего шахматного звания. Ровно 10 лет потребовалось краевой федерации шахмат, чтобы достичь этого успеха. Сейчас в Алтайском крае подрастают сразу несколько перспективных игроков, которые в будущем могут достичь уровня гроссмейстера. Среди них — Виктория Лоскутова. В рамках всероссийского проекта «Шахматы в школе», реализуемого при участии клуба, 218 школ из 51 муниципалитета Алтайского края оснащены шахматным инвентарём и учебно-методическими комплектами, в них занимаются более 2500 школьников.

«Шахматное движение в крае началось 11 лет назад, когда в регионе приняли программу развития этого замечательного вида спорта. За это время появились свои звезды, проводят турниры различного уровня, на Алтай приезжают выдающиеся международные гроссмейстеры. Я искренне рад, что нам удалось возвести такой центр и здесь будут „жить и творить“ яркие игроки. Мы со стороны правительства региона продолжим оказывать внимание Федерации шахмат Алтайского края, которая является сегодня одной из лучших в России», — отметил Виктор Томенко.

Также глава региона символически сделал первый ход в новом доме шахматистов, сыграв с руководителем федерации Артёмом Поломошновым.

«Взялся — ходи», — добавил губернатор.

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Международные соревнования в Барнауле

Первым турниром в стенах нового клуба стал чемпионат среди воспитанников детских домов края. Почётным гостем соревнований стал тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский, который провёл сеанс одновременной игры с алтайскими ребятами. По мнению Рублевского, шахматный клуб в Барнауле — один из лучших в России. В начале 2023 года Россия окончательно сменит континентальную федерацию. Наблюдательный совет единогласно решил вступить в Азиатскую шахматную федерацию. Ранее ФШР состояла в Европейском шахматном союзе. Таким образом, считает Рублевский, Барнаул может стать одним из центров страны, где можно проводить международные соревнования самого высокого уровня. Тем более техническое наполнение центра позволяет это сделать без проблем.

«Это зал XXI века. Именно так должен выглядеть современный шахматный центр. Здесь, в Барнауле, есть всё, чтобы проводить турниры любого уровня: в том числе благодаря компьютерному классу», — отметил Сергей Рублевский.

Один из руководителей Федерации шахмат России, Александр Ткачев, также назвал клуб в Барнауле едва ли не лучшим в России. По его словам, хватит пальцев одной руки, чтобы назвать объекты подобного уровня, как в столице Алтайского края. Изюминка центра — современный компьютерный зал с отдельным туалетом, специальными прозрачными столами, удобными стульями и скоростным интернетом. Такие залы есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«Это действительно правильное и дальновидное решение. Безусловно, формат шахматного клуба подразумевает то, что здесь будут заниматься абсолютно все желающие, потому что, как известно, шахматам, как и любви, покорны все возрасты», — рассказал журналистам Ткачев.

Напомним, почти 10 лет алтайский шахматный клуб располагался по адресу ул. Гоголя, 42. В ноябре 2019 года здание признали аварийным и шахматистов попросили освободить помещение. В итоге в правительстве Алтайского края нашли спортсменам удобную и современную площадку в центре города на улице Советской, недалеко от площади Октября.