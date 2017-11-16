WADA не стало восстанавливать в правах РУСАДА

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства WADA не стал восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом пишут "Ведомости".

Новости

Спорт РУСАДА заявило об искажении слов Анцелиович о допинге в России

Как сообщает издание, российское агентство признано не соответствующим международным антидопинговым правилам. Отметим, что ранее WADA выдвигало условие для восстановления прав РУСАДА. Одним из условий было "безоговорочное признание" доклада Ричарда Макларена о системе допинга в российском спорте. Между тем президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил о невозможности такого признания.

Между тем РУСАДА намерено продолжать вести активную деятельность, несмотря на решение совета учредителей WADA о продлении статуса несоответствия. В РУСАДА заявили, что у них нет упаднического настроения.