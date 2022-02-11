WADA оспорит отмену временного отстранения Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщает ТАСС, в организации отметили, что основанием для подачи апелляции послужило неправильное применение Всемирного антидопингового кодекса.

Напомним, 7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба фигуристки Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

Ожидается, что CAS вынесет решение по делу Валиевой до 15 февраля, к началу выступлений в одиночных женских катаниях. Пока девушка продолжает тренировки.