"Зенит" опроверг слухи о драке футболистов в раздевалке

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Пресс-служба футбольного клуба "Зенит" опровергла данные о драке между нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным после матча с "Краснодаром", сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее СМИ сообщили, что в раздевалке "Зенита" якобы произошла стычка после поражения в Краснодаре со счетом 2:1. При этом питерский клуб упустил победу на последних минутах матча.

По словам главы пресс-службы футбольного клуба Дмитрия Циммермана, это неизвестно откуда появившиеся слухи, которые "не имеют под собой никакого основания". Также он отметил, что аналогичные "вбросы" происходили и раньше.

Представитель "Зенита" выразил сожаление, что крупные авторитетные СМИ используют непроверенные источники, провоцирующие сплетни.

О том, что драки не было, изданию Life подтвердил и сам форвард команды Артем Дзюба. Футболист заявил, что потасовки между ним и Лодыгиным не было, а в качестве доказательства предложил посмотреть на его лицо, на котором не было видно следов побоев. "Вообще не было ничего, выдумывать не надо", – заключил он.