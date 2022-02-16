Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине

16 февраля на Олимпийских играх в Пекине состоялась женская эстафета в биатлоне. По итогам гонки у россиянок серебряные медали.

Первыми к финишу пришли представительницы сборной Швеции (Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг). Бронзу завоевали немецкие биатлонистки Ванесса Фойт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херрман.

Напомним, сборную России в эстафете представляли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина.

15 февраля в Пекине прошла мужская биатлонная эстафета. Россияне к последнему этапу “везли“ сопернику почти минуту, но провал в стрельбе Эдуарда Латыпова привёл к тому, что на финише сборная России оказалась лишь третьей.