Жми и плыви на здоровье. «Адриатика» запустила выгодные абонементы на 100 посещений

Фитнес-клуб «Адриатика» предлагает новый абонемент «100 посещений». Это карта полного дня, и до конца сентября на неё будет действовать акционная цена.

Так, обладатели абонемента могут с 7 до 23 часов по будням и с 9 до 22 часов по выходным свободно посещать:

1. Бассейн с комфортной температурой (29 градусов), гидромассажем и финской сауной. Можно заниматься и аквааэробикой, и свободным плаванием.

2. Тренажёрный зал с оборудованием премиум-класса, широким гантельным рядом, современной кардиозоной, эффективной системой вентиляции и кондиционирования, а также удобными раздевалками.

Фото: фитнес-клуб «Адриатика»

В клубе можно дополнительно посещать разные групповые тренировки, а также брать индивидуальные занятия с тренером. Для удобства клиентов в «Адриатике» есть фитнес-бар и детские секции.

Узнать подробнее об абонементе «100 посещений» и других предложениях клуба можно на сайте или по телефону 501-381.

Добавим, что фитнес-клуб «Адриатика» участвует в премии «Народный знак качества».

Фитнес-клуб «Адриатика»

Тел.: 501-381

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 167а

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ИП Матвейчук Константин Леонидович