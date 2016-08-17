Золото синхронисток и другие события 11-го дня Игр в Рио

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Двенадцатая золотая медаль от нашего дуэта синхронисток, провал женской волейбольной сборной, а также выход в финал единственной российской легкоатлетки Дарьи Клишиной – обо всех самых интересных событиях 11-го дня Олимпиады в Рио читайте в нашем обзоре.



12-е золото России



Одна из самых ожидаемых наград нашей национальной команды: российские синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина выиграли золотые медали Олимпийских игр. Серебро досталось китайскому дуэту Сюэчэнь Хуан / Вэньянь Сунь, бронза у японок Юкико Инуи / Рисако Мицуи. Для наших замечательных девушек эта награда уже четвертая в карьере.

Провал женской сборной по волейболу

Главное разочарование дня. Наши девушки провалили Олимпиаду. Команда по волейболу уступила национальной команде Сербии в четвертьфинале олимпийского турнира и отправляется домой без медалей. А еще до турнира являлась одним из главных фаворитов. Встреча завершилась со счетом 0-3 (9-25; 22-25; 21-25).

"Прежде всего, хочу извиниться перед болельщиками, потому что я знаю, сколько людей переживали за нас и верили. Ради этого мы играем в волейбол. Может, это не видно со стороны, но мы сейчас на площадке отдавали всю душу. В жизни бывает много тяжелых моментов, и сейчас был один из них", – сказала после провала волейболистка Татьяна Кошелева.

Отметим, главный тренер женской сборной России по волейболу Юрий Маричев после поражения от национальной команды Сербии взял вину на себя.

Женская сборная по гандболу в полуфинале

Женская сборная России по гандболу переиграла национальную команду Анголы в четвертьфинальном матче. Встреча завершилась со счетом 31-27. В полуфинале соревнований россиянки сыграют с Норвегией. Тут мы вправе рассчитывать на медали.

Клишина в финале

Российская спортсменка Дарья Клишина с восьмым результатом (6,64 метра) сумела пробиться в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину. Лучший результат показала представительница Сербии Ивана Спанович (6,87). Отметим, что Клишина является единственной российской легкоатлеткой, которая выступает на Играх. Поэтому за девушку стоит переживать вдвойне сильнее.

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Кения – лучшая в беге

Еще одна награда, завоеванная представителем этой африканской страны, традиционно считающейся одним из лидеров в этой дисциплине. Фаит Чепнгетич Кипьегон выиграла золотую медаль Олимпиады-2016 в беге на дистанции 1500 метров, преодолев ее за 4.08,92. Серебро досталось эфиопке Гензебе Дибабе, бронза — американке Дженнифер Симпсон.

Кто вместо Шубенкова выиграл золото Рио?

Печальная медаль. Омар Маклеод, представляющий Ямайку, стал первым в финальном олимпийском забеге на 110 метров с барьерами в Рио-де-Жанейро. Он преодолел дистанцию за 13,05 секунды. Второй результат показал испанец Орландо Ортега, бронзу взял француз Димитри Баску. Так и хочется сказать, что на месте победителя должен был быть наш Сергей Шубенков, но МОК не допустил спортсмена до Олимпиады. А пока просто поздравим ямайского спортсмена.

Канадец прыгнул выше всех

Канадский спортсмен Дерек Дроуин стал олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту, победив в финале соревнований на Играх-2016 с результатом 2,38 метра. Второй результат показал спортсмен из Катара Мутаз Эсса, замкнул тройку сильнейших украинец Богдан Бондаренко.