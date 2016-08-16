Золото Тищенко, Чакветадзе и другие события десятого дня Игр в Рио

Сразу две золотые медали в копилку национальной команды от боксера-тяжеловеса Евгения Тищенко и борца греко-римского стиля Давита Чакветадзе. Как итог – уверенное четвертое место в общекомандном зачете.

Золото Евгения Тищенко

Евгений был главной надеждой российского бокса на Олимпиаде. В итоге он выиграл золото в весовой категории до 91 килограмма. В финале Евгений победил представителя Казахстана Василия Левита. Бронзовыми призерами стали Рустам Тулаганов из Узбекистана и кубинец Эрисланди Савон. Для нашей команды на тот момент это стало 11-й золотой медалью.

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"Ожидал любого результата, как и мои секунданты. Рад победе. Бой был вязким, потому что соперник тяжелый. Впервые встречался с Левитом, очень сложный соперник. Не все получилось, несколько тяжелых ударов пропустил. Перед последним раундом в углу мне сказали, что бой близкий и нужно сделать все возможное для победы. Рад, что удалось все это сделать", – сказал после своей победы Евгений.

Победа Давита Чакветадзе

До этого десятую золотую медаль России принес борец греко-римского стиля Давит Чакветадзе. Он стал олимпийским чемпионом в весе до 85 килограммов. В финале он победил украинца Жана Беленюка со счетом 9-2. Бронзовыми призерами в этом виде программы стали Джавид Гамзатов из Белоруссии и Денис Кудла из Германии.

Стоит отметить бронзовую медаль борца Сергея Семенова в весовой категории до 130 килограммов. В матче за бронзу он победил эстонца Хейки Наби со счетом 6-0.

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Кенийские бегуны снова лучшие

Представителям этой африканской страны нет равных в беге на каждой Олимпиаде. В Рио представитель Кении Давид Лекута Рудиша стал олимпийским чемпионом в беге на 800 метров. Он преодолел дистанцию за 1.42,16 секунды. Второе время показал алжирский бегун Тауфик Маклуфи (1.42,61), а третье место занял американец Клейтон Мерфи (1.42,93).

Россия в полуфинале водного поло

Женская сборная Италии по водному поло пробилась в полуфинал Олимпийских игр. В четвертьфинале итальянки уверенно переиграли команду Китая. Встреча завершилась со счетом 12-7 (1-1, 3-1, 4-2, 4-3). В полуфинале наша сборная сыграет с итальянками, которые оказались сильнее Испании. В общем, болеем и верим.