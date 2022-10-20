Золотой дубль. Алтайские биатлонисты-ветераны показали отличные результаты на Кубке России

Финальный этап Кубка России по летнему биатлону среди ветеранов прошёл в октябре в Рязани. В соревнованиях участвовали и алтайские биатлонисты. Двое из них стали победителями Кубка России в своих возрастных группах — это Иван Лыжин и Сергей Рыбин. А Олег Плотников занял 14 место в своей группе из 45 участников.

В командном зачёте сборная Алтайского края заняла шестое место. Все спортсмены делегации — представители АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая».

«Барнаульская федерация биатлона и Союз ветеранов биатлона Алтая поздравляют с успешным выступлением наших биатлонистов. Желаем успехов в предстоящем зимнем сезоне», — отметил председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев.

Напомним, летний Кубок России состоял из 20 стартов, из них 12 — шли в зачёт. Соревнования проходили в шести городах России, в период с 15 июля по 9 октября. Участвовало 140 биатлонистов-ветеранов из 25 регионов страны.